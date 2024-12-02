Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Vũ Phạm Hàm, Trung Kính, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phiên dịch các cuộc họp với đối tác nước ngoài (Nga) chuyên ngành Viễn thông
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng theo sự phân công của cấp trên..
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, Tiếng Nga lưu loát, tiếng Anh tốt là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm về mảng viên thông là lợi thế.
Có thể đi công tác dài ngày
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-20 triệu/ tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
