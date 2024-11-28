Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
Từ 10 Triệu
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
1 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tổng hợp, phân tích các số liệu báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.
Phối hợp chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng và báo cáo quản lý.
Tiếp nhận yêu cầu, soạn thảo, kiểm tra các văn bản kinh doanh (thông báo, hợp đồng, công văn ..), theo dõi và quản lý hợp đồng.
Thực hiện các thủ tục hành chính, thanh toán.
Các công việc chuyên môn khác quản lý giao phó
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng cơ bản (word, excel, powerpoin)
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.
Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nội bộ, du lịch hàng năm.
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13.
Môi trường làm việc năng động, ghi nhận theo năng lực và kết quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
