Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tổng hợp, phân tích các số liệu báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.
Phối hợp chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng và báo cáo quản lý.
Tiếp nhận yêu cầu, soạn thảo, kiểm tra các văn bản kinh doanh (thông báo, hợp đồng, công văn ..), theo dõi và quản lý hợp đồng.
Thực hiện các thủ tục hành chính, thanh toán.
Các công việc chuyên môn khác quản lý giao phó

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng cơ bản (word, excel, powerpoin)
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.
Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nội bộ, du lịch hàng năm.
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13.
Môi trường làm việc năng động, ghi nhận theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ML6-17 KĐT Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

