Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tổng hợp, phân tích các số liệu báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.

Phối hợp chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng và báo cáo quản lý.

Tiếp nhận yêu cầu, soạn thảo, kiểm tra các văn bản kinh doanh (thông báo, hợp đồng, công văn ..), theo dõi và quản lý hợp đồng.

Thực hiện các thủ tục hành chính, thanh toán.

Các công việc chuyên môn khác quản lý giao phó

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng cơ bản (word, excel, powerpoin)

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.

Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nội bộ, du lịch hàng năm.

Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13.

Môi trường làm việc năng động, ghi nhận theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

