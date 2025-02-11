Tuyển Trợ lý kinh doanh Diops VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Diops VINA
- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 400 - 500 USD
Chăm sóc khách hàng hiện tại:
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện có (các nhà máy điện tử).
• Tiếp nhận đơn hàng, lên tờ khai hải quan và chuẩn bị hàng giao cho khách.
• Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề liên quan đến test sản phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa, giải quyết các phản hồi phát sinh.
• Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với kho và logistics để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (có hoa hồng nếu tìm được khách mới)
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Thực hiện các hoạt động chào hàng, báo giá, đàm phán hợp đồng.
Hỗ trợ vận hành và xử lý các công việc liên quan:
• Kiểm soát công nợ, theo dõi thanh toán từ khách hàng.
• Tổng hợp dữ liệu, báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh lên cấp trên định kỳ (tuần/tháng/quý).
• Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu quy trình bán hàng.
• Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Diops VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Diops VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI