Tuyển Trợ lý kinh doanh Diops VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Chăm sóc khách hàng hiện tại:

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện có (các nhà máy điện tử).

• Tiếp nhận đơn hàng, lên tờ khai hải quan và chuẩn bị hàng giao cho khách.

• Hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề liên quan đến test sản phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa, giải quyết các phản hồi phát sinh.

• Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với kho và logistics để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (có hoa hồng nếu tìm được khách mới)

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Thực hiện các hoạt động chào hàng, báo giá, đàm phán hợp đồng.

Hỗ trợ vận hành và xử lý các công việc liên quan:

• Kiểm soát công nợ, theo dõi thanh toán từ khách hàng.

• Tổng hợp dữ liệu, báo cáo doanh số, tình hình kinh doanh lên cấp trên định kỳ (tuần/tháng/quý).

• Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu quy trình bán hàng.

• Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.