Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Global Design Vn, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Mức lương 1,200 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141/2 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2

Trưởng nhóm kinh doanh

• Thiết kế máy 2D, 3D. Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

• Sử dụng iCAD SX để thực hiện 2D/3D (mô hình 3D và vẽ 2D).

• Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên.

• Ngày phỏng vấn dự kiến: khoảng giữa tháng 2/2025

- Chế độ phúc lợi:

- Mức lương Gross: 1,200 - 1,500 USD/ THÁNG (thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

+ BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kì mỗi năm 1 lần

+ Tăng lương hằng năm.

+ Du lịch hằng năm tùy theo tình hình kinh doanh công ty.

+ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, xem trọng sáng kiến, sáng tạo.

+ Ngày nghỉ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ, tết (theo quy định của Việt Nam).

Yêu Cầu Công Việc

• Có khả năng sử dụng iCAD SX để thực hiện 2D/3D (mô hình 3D và vẽ 2D).

• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong thiết kế các loại máy móc tự động, Factory Automation.

• Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên (có khả năng giao tiếp, email với người Nhật).

Chế độ đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển

