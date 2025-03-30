Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Nova Evergreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh., Phú Nhuận., Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Trưởng nhóm kinh doanh

Được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ members.

Xây dựng và phát triển đội nhóm.

Quản lý, điều hành và theo dõi giám sát mọi hoạt động của đội ngũ Sales để đảm bảo doanh số.

Đề xuất ý tưởng phát triển, đưa ra giải pháp và tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu kinh doanh.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 26 đến 29, đam mê & có background ngành Công nghệ.

Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm leader.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phần mềm, công nghệ.

Có laptop cá nhân.

Kỹ năng quản lý, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập trung bình: Lương cứng + Hoa hồng + Lương trách nhiệm + Các khoản thu nhập khác,... (Thu nhập trung bình từ 15 - 60 Triệu).

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.

Chính sách thưởng tháng, quý, năm đầy hấp dẫn. Tuyên dương hàng tháng, trao cup, bằng khen,...

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn trong Công ty.

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Lương thưởng tháng 13, thưởng nóng, Year End Party hoặc du lịch hằng năm.

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về Công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin