Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo phục vụ hoạt động quảng cáo trên các nền tảng

- Thiết kế các ấn phẩm hỗ trợ kinh doanh: thưởng nóng, chỉ căn

- Thiết kế các poster chương trình truyền thông nội bộ

- Thiết kế poster tổng kết các chương trình thi đua, vinh danh, khen thưởng

- Thiết kế poster/cover/avatar chúc mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn phục vụ cho hoạt động Kinh doanh: tờ tư vấn, tờ rơi, standee, backdrop, …

- Thiết kế ấn phẩm media hỗ trợ hoạt động Marketing truyền thông dự án: hình ảnh/clips bài post, email marketing, landing page, …

- Quay phim, chụp ảnh trong các sự kiện nội bộ hoặc sự kiện bán hàng

- Dựng video clips các sự kiện nội bộ: Gala Dinner, Tổng kết, Tất niên, Khai xuân

- Trực tiếp giám sát các hoạt động thi công in ấn, quảng cáo. Báo cáo nghiệm thu đầy đủ.

- Thường xuyên update, đề xuất các xu hướng thiết kế mới cho TP Marketing hoặc Ban lãnh đạo

- Thực hiện các hoạt động báo cáo tình hình công việc cho TP Marketing và Ban lãnh đạo