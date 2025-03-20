Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI
- Hà Nội: Văn phòng tầng 2 tòa CT3 Ecogreen City, Thanh trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo phục vụ hoạt động quảng cáo trên các nền tảng
- Thiết kế các ấn phẩm hỗ trợ kinh doanh: thưởng nóng, chỉ căn
- Thiết kế các poster chương trình truyền thông nội bộ
- Thiết kế poster tổng kết các chương trình thi đua, vinh danh, khen thưởng
- Thiết kế poster/cover/avatar chúc mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm.
- Thiết kế các ấn phẩm in ấn phục vụ cho hoạt động Kinh doanh: tờ tư vấn, tờ rơi, standee, backdrop, …
- Thiết kế ấn phẩm media hỗ trợ hoạt động Marketing truyền thông dự án: hình ảnh/clips bài post, email marketing, landing page, …
- Quay phim, chụp ảnh trong các sự kiện nội bộ hoặc sự kiện bán hàng
- Dựng video clips các sự kiện nội bộ: Gala Dinner, Tổng kết, Tất niên, Khai xuân
- Trực tiếp giám sát các hoạt động thi công in ấn, quảng cáo. Báo cáo nghiệm thu đầy đủ.
- Thường xuyên update, đề xuất các xu hướng thiết kế mới cho TP Marketing hoặc Ban lãnh đạo
- Thực hiện các hoạt động báo cáo tình hình công việc cho TP Marketing và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm thiết kế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
