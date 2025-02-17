Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Trưởng nhóm kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng.
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ.
- Hỗ trợ các phòng ban hoàn tất thủ tục dự thầu, thanh quyết toán, kiểm toán dự án,…

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành kinh tế xây dựng.
- Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
ít nhất 03 năm kinh nghiệm
- Uu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm lập dự toán vốn ngân sách, từng thực hiện bảo vệ dự toán đối với các cơ quan, ban ngành; các ứng viên kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế, có chứng chỉ định giá hạng III trở lên.
- Kỹ năng
+ Thành thạo Word, Excel và phần mềm G8, Autocad
+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-12tr-20tr-thang-tai-ha-noi-job301780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETCONNECT CS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETCONNECT CS
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu BC Agency
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh TTT Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 12 USD TTT Corporation
900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Thời trang và Đầu tư Đức giang
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tập đoàn JHL Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kho Vận Globalcom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Imarket Viet Nam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu 3S Media
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 25 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GLX VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm