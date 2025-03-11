Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

Trưởng nhóm kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20

- 50 triệu/tháng. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong ngành du lịch. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý. Du lịch hàng năm Thưởng lễ, Tết và tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hàng tháng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1. Quản lý & Phát triển đội ngũ kinh doanh
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực bán hàng và kiến thức sản phẩm.
Hướng dẫn và giám sát quá trình tư vấn, bán hàng, đàm phán, chốt hợp đồng của đội ngũ.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh và có kế hoạch cải thiện hiệu suất.
2. Nghiên cứu & Phát triển danh mục sản phẩm
Nắm vững thông tin sản phẩm/dịch vụ du lịch, đảm bảo đội ngũ kinh doanh hiểu rõ và tư vấn hiệu quả cho khách hàng.
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để phát triển danh mục sản phẩm chiến lược.
Đề xuất các gói sản phẩm, chính sách giá phù hợp với nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.
3. Phân tích & Nghiên cứu thị trường
Thu thập, phân tích dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng, mùa vụ du lịch để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Đưa ra dự báo và đề xuất các giải pháp bán hàng dựa trên dữ liệu thị trường.
4. Tư vấn & Triển khai giải pháp khách hàng
Đảm bảo quy trình bán hàng từ tư vấn, đàm phán, chốt hợp đồng đến triển khai booking và quản lý đoàn được thực hiện trơn tru.
Giám sát chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng để nâng cao trải nghiệm.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
5. Phát triển quan hệ đối tác
Thiết lập, duy trì và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.
Đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo điều kiện hợp tác tối ưu.
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý, nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp.
6. Phân tích & Giải quyết vấn đề
Sử dụng dữ liệu kinh doanh để đánh giá hiệu suất, nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện.
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đề xuất chiến lược nâng cao doanh số và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Du lịch hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu về các sản phẩm/dịch vụ du lịch, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ tốt.
Kỹ năng đàm phán, tư vấn và chốt hợp đồng hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu kinh doanh và xây dựng chiến lược bán hàng.
Tư duy linh hoạt, nhạy bén trong giải quyết vấn đề.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác trong ngành du lịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng: 12 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job333239
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MAY MẶC HTT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
1 - 15 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO MAX
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 Triệu Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 17 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Bắc Hà
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 11 USD Công ty TNHH Việt Quang
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 65 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
20 - 65 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH Bibabo
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Dũng Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Dũng Phương
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm