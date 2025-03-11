Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 - 50 triệu/tháng. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong ngành du lịch. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý. Du lịch hàng năm Thưởng lễ, Tết và tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hàng tháng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

1. Quản lý & Phát triển đội ngũ kinh doanh

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Hướng dẫn và giám sát quá trình tư vấn, bán hàng, đàm phán, chốt hợp đồng của đội ngũ.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh và có kế hoạch cải thiện hiệu suất.

2. Nghiên cứu & Phát triển danh mục sản phẩm

Nắm vững thông tin sản phẩm/dịch vụ du lịch, đảm bảo đội ngũ kinh doanh hiểu rõ và tư vấn hiệu quả cho khách hàng.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để phát triển danh mục sản phẩm chiến lược.

Đề xuất các gói sản phẩm, chính sách giá phù hợp với nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.

3. Phân tích & Nghiên cứu thị trường

Thu thập, phân tích dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng, mùa vụ du lịch để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đưa ra dự báo và đề xuất các giải pháp bán hàng dựa trên dữ liệu thị trường.

4. Tư vấn & Triển khai giải pháp khách hàng

Đảm bảo quy trình bán hàng từ tư vấn, đàm phán, chốt hợp đồng đến triển khai booking và quản lý đoàn được thực hiện trơn tru.

Giám sát chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng để nâng cao trải nghiệm.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

5. Phát triển quan hệ đối tác

Thiết lập, duy trì và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận.

Đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo điều kiện hợp tác tối ưu.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý, nhà cung cấp và khách hàng doanh nghiệp.

6. Phân tích & Giải quyết vấn đề

Sử dụng dữ liệu kinh doanh để đánh giá hiệu suất, nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện.

Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đề xuất chiến lược nâng cao doanh số và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu về các sản phẩm/dịch vụ du lịch, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng.

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ tốt.

Kỹ năng đàm phán, tư vấn và chốt hợp đồng hiệu quả.

Khả năng phân tích dữ liệu kinh doanh và xây dựng chiến lược bán hàng.

Tư duy linh hoạt, nhạy bén trong giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác trong ngành du lịch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng: 12 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin