Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai hồ sơ thầu

- Theo dõi, cập nhật thông tin về các gói thầu.

- Mua hồ sơ, chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Theo dõi và cập nhật kết quả sau khi nộp hồ sơ.

- Liên hệ khách hàng, bệnh viện để xử lý các công việc liên quan đến thầu, hợp đồng tương tự.

- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện làm thầu hàng năm cho các bệnh viện theo đúng tiến độ.

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, đóng gói hồ sơ dự thầu, hợp đồng.Chuẩn bị hồ sơ sau bán hàng như: Nghiệm thu, thanh lý, theo dõi và gửi hồ sơ công nợ.

- Sắp xếp kiểm tra phụ lục và đóng quyển hồ sơ

- Chuẩn bị hồ sơ làm bảo lãnh dự thầu,bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý

- Các công việc khác có liên quan đến hoạt động thầu của công ty.