Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vline Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

• Lập kế hoạch và giám sát thi công hệ thống cơ điện (MEP) trong nhà máy, bao gồm điện, nước, HVAC, phòng cháy chữa cháy (PCCC), khí nén, điều hòa thông gió, cấp thoát nước,...

• Kiểm tra, đánh giá bản vẽ thi công, đảm bảo tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật

• Giám sát nhà thầu phụ, công nhân, đảm bảo công việc thi công đạt tiến độ, chất lượng, an toàn lao động.

• Phối hợp các bộ phận M&E tại dự án để combine hệ thống

• Lập biên bản nghiệm thu từng giai đoạn, báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần với cấp trên và chủ đầu tư.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (kết cấu, kiến trúc, nội thất, an toàn lao động) để đảm bảo thi công đồng bộ, không xung đột hệ thống.

• Kiểm soát vật tư, thiết bị, đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo hợp đồng.

• Hướng dẫn, đào tạo công nhân thi công đúng quy trình, tiêu chuẩn an toàn.

• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật, phát sinh tại công trường, đề xuất phương án tối ưu.

• Làm việc với các đơn vị kiểm định, thẩm duyệt hệ thống PCCC, điện nước khi cần thiết.