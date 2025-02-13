Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần MAT Group
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần MAT Group

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc tại marketing agency chuyên tư vấn chiến lược và triển khai kế hoạch truyền thông - marketing tích hợp cho khách hàng (lĩnh vực: Ô tô, Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Nghỉ dưỡng…)
- Phối hợp phòng ban liên quan tìm hiểu nhu cầu khách hàng; xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể phân phối đa kênh; triển khai kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
- Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thông, cơ quan báo chí, (họp báo, truyền thông, đăng tin,...), người ảnh hưởng trên MXH, KOLs.
- Sản xuất nội dung truyền thông, thông cáo báo chí, bài PR theo nhu cầu khách hàng.
- Kiểm soát thông tin, xây dựng kịch bản và phương án quản trị khủng hoảng truyền thông từ báo chí, mạng xã hội, khách hàng, nội bộ.
- Phân tích dữ liệu, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả các hoạt động dự án truyền thông và đưa ra các đề xuất cải thiện.
- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc và phòng Nội dung.
- Phát triển đội ngũ PR team, phân công và giám sát công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MAT Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần MAT Group

Công Ty Cổ Phần MAT Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 80 Phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

