Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần MAT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Làm việc tại marketing agency chuyên tư vấn chiến lược và triển khai kế hoạch truyền thông - marketing tích hợp cho khách hàng (lĩnh vực: Ô tô, Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Nghỉ dưỡng…)

- Phối hợp phòng ban liên quan tìm hiểu nhu cầu khách hàng; xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể phân phối đa kênh; triển khai kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

- Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thông, cơ quan báo chí, (họp báo, truyền thông, đăng tin,...), người ảnh hưởng trên MXH, KOLs.

- Sản xuất nội dung truyền thông, thông cáo báo chí, bài PR theo nhu cầu khách hàng.

- Kiểm soát thông tin, xây dựng kịch bản và phương án quản trị khủng hoảng truyền thông từ báo chí, mạng xã hội, khách hàng, nội bộ.

- Phân tích dữ liệu, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả các hoạt động dự án truyền thông và đưa ra các đề xuất cải thiện.

- Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc và phòng Nội dung.

- Phát triển đội ngũ PR team, phân công và giám sát công việc.