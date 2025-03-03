Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 150 Ngõ 8 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội;, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Phát triển khách hàng Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa.
Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng khách hàng.
Cùng Ban Lãnh đạo công ty xây dựng các chiến lược - kế hoạch kinh doanh.
Đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời trong từng thời điểm và từng giai đoạn kinh doanh.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Kinh doanh.
Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh cho cấp trên
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng đại học về kinh doanh, kinh tế, công nghệ, Logistics, thương mại, ...
Ứng viên đã làm tại vị trí Kinh doanh Công ty chuyển phát nhanh 2 năm, doanh thu đạt từ 300 triệu/tháng. Hoặc là trưởng đội ngũ sale chuyển phát nhanh
Có hiểu biết về Vận hành chuyển phát nhanh.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, đàm phán, chăm sóc khách hàng.
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ
