Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Cẩm Phả làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

• Tìm kiếm dự án, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu và tham gia thực hiện các dự án xây lắp, cung cấp VTTB trạm và đường dây từ 110kV trở lên trong ngành điện.

• Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, các nội quy, chính sách áp dụng cho dự án báo cáo BGĐ, chủ trì họp kick-off dự án.

• Phê duyệt kế hoạch nhân dự cho dự án. Kiểm tra, giám sát tổng thể việc phân chia công việc và quản lý nhân sự dự án.

• Hướng dẫn Chủ nhiệm công trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

• Quản lý tiến độ công việc thi công các dự án do mình quản lý.

• Kiểm tra và duyệt kế hoạch đảm bảo chất lượng thực hiện dự án.

• Kiểm tra, đánh giá chất lượng, hướng dẫn điều chỉnh việc thực hiện dự án định kỳ, bất thường tại công trường.

• Trực tiếp làm việc, đàm phán với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí phát sinh của dự án, đốc thúc thanh toán đúng hạn.

• Duyệt hồ sơ chất lượng & hồ sơ khối lượng các dự án do mình quản lý trước khi trình Tư vấn giám sát.

• Hướng dẫn và trực tiếp cùng với ban điều hành dự án lập kế hoạch quản lý rủi ro. Ước đoán các rủi ro có thể xảy ra tại hiện trường, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa, kiểm soát việc thực hiện quản lý rủi ro của ban điều hành dự án.

• Theo dõi các mốc hoàn thành của dự án, đốc thúc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán của dự án với Chủ đầu tư.