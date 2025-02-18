Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, Ngõ 62, Triều Khúc, Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng, quản lý đội nhóm marketing ads.
Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của team marketing.
Lập kế hoạch marketing theo mục tiêu và định hướng của công ty
Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo, bán hàng trên nền tảng theo xu hướng: facebook, zalo, google, tiktok, youtube....
Thống kê, phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên kênh phụ trách.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1-2 năm vị trí tương đương.
Có kỹ năng quản lý đội nhóm tối thiểu từ 4 nhân viên trở lên.
Yêu cầu có laptop, làm fulltime.
Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngành Digital Marketing.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 triệu- 20 triệu + %Ds + Thưởng
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết,
Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

