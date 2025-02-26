Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà G7, ngõ 80 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý team marketing , phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất công việc.

Xây dựng, phát triển chiến lược và chiến dịch tiếp thị sản phẩm, dịch vụ công ty qua nhiều kênh như: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...

Triển khai chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, báo cáo.

Chuẩn bị, theo dõi ngân sách hàng quý, hàng năm và phân bổ chi phí hợp lý.

Giám sát và phê duyệt báo cáo, tài liệu marketing, ấn phẩm quảng cáo, bảng đánh giá...

Đo lường, báo cáo về hiệu suất chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

Phân tích thị trường, và hành vi người tiêu dùng,

Các công việc khác theo sự phân công của ban Giam đốc,…

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông hoặc liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.

Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.

Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.

Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing.

Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.

Kỹ năng giao tiếp, phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 - 25 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng + …

20 - 25 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng + …

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng hiệu xuất làm việc…

- Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung,

- Đồng nghiệp thân thiện, độ tuổi gen z trẻ trung, năng động sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu, cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến

- Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

- Nhiều chế độ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

