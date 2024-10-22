Tuyển Quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Phụ trách hoạt động kiểm soát chất lượng linh kiện đầu vào. Phụ trách hoạt động kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất. Phụ trách kiểm soát quy trình sản xuất, sự tuân thủ về chất lượng trong quá trình sản xuất. Phụ trách kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra. Phụ trách phân tích các vấn đề về chất lượng do nguyên vật liệu đầu vào, theo tác,... Lập kế hoạch rà soát tổng thể các linh kiện đầu vào, đầu ra định kỳ hàng quý. Làm việc với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề về chất lượng. Phân công, giao việc, theo dõi tiến độ công việc của các thành viên trong nhóm. Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong nhóm. Lập các báo cáo về chất lượng.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Điện, Điện tử, Cơ khí tự động hóa... Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm QC tại các công ty sản xuất về điện gia dụng Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đến 18 triệu, ăn trưa tại Nhà máy Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm (Đông Trù - Trâu Quỳ - Đặng Xá - Cầu Phú Thụy - Ngã tư Như Quỳnh - Chợ Đường Cái), Phố Nối A .v.v. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ, đồng nghiệp thân thiện Được trang bị các trang thiết bị làm việc Thưởng Lễ, tết đầy đủ theo quy định Công ty Tham gia các chế độ BH Du lịch, teambuilding, sự kiện nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

