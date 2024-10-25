Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Tham gia vào việc thiết kế và chứng minh phát triển sản phẩm mới, chủ trì đánh giá khả thi về sản xuất sản phẩm, đưa ra các yêu cầu và giải pháp khả thi.

2. Chịu trách nhiệm phát triển phương án quy trình cho dự án mới, thiết lập và tối ưu hóa các thông số quy trình, đánh giá và thực hiện các thay đổi thiết kế quy trình, phát triển và đưa vào sử dụng thiết bị dây chuyền và vật tư công cụ phụ trợ.

3. Nhận diện các chế độ hỏng tiềm ẩn trong quy trình và phân tích rủi ro, thông qua việc đánh giá và các biện pháp theo dõi và quản lý để giảm thiểu xác suất xảy ra rủi ro và giảm thiểu rủi ro ra ngoài.

4. Phân tích và cải tiến các vấn đề quy trình trong quá trình thử nghiệm và sản xuất hàng loạt sản phẩm mới, chịu trách nhiệm duy trì lộ trình quy trình, nâng cao tỷ lệ thành phẩm và hiệu suất, giảm tỷ lệ phế phẩm.

5. Chịu trách nhiệm soạn thảo và quản lý tài liệu quy trình, thực hiện các chủ đề quy trình và xuất bản tài liệu/báo cáo quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc tại dây chuyền sản xuất, triển khai và đào tạo.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành liên quan đến ép kim hoặc gia công khuôn mẫu.

2. Có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quy trình ép kim.

3. Quen thuộc với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO9001, QC080000, ROHS, v.v.

4. Nắm vững và thành thạo sử dụng các công cụ chất lượng trong lĩnh vực tương ứng, như FMEA, bản vẽ kỹ thuật QC, sơ đồ nguyên nhân và kết quả, SPC, v.v.

5.Tiếng trung tốt

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng Lương,thưởng,chế độ tốt

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên

Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng

Lương,thưởng,chế độ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin