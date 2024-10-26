Tuyển Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng 3, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nhận chỉ tiêu doanh số được giao, lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện cho Đơn vị phụ trách nhằm đạt được chỉ tiêu được giao; Phát triển khách hàng, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho nhân viên và khách hàng; Phát triển và đào tạo nhân sự mới để bổ sung vào đội ngũ; Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Đơn vị, của Công ty; Hỗ trợ nhân viên phát triển khách hàng, đào tạo hỗ trợ chuyên môn và giám sát hiệu quả tư vấn, chăm sóc khách hàng của nhân viên trực thuộc; Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ cho Cán bộ quản lý trực tiếp, đề xuất các kênh bán hàng/chính sách mới cho đội ngũ kinh doanh. (Σhi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học các chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/QTKD trong và ngoài nước; Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm trở trên tại vị trí Tư vấn đầu tư chứng khoán; Có khả năng phát triển và xây dựng nhóm; Có kinh nghiệm điều hành, quản lý nhóm; Tuân thủ chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kinh doanh chứng khoán; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn/chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương, khen thưởng dựa vào kết quả doanh số hàng tháng/quý/năm cho cá nhân và đơn vị phụ trách; Cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty; Tài trợ chi phí học để lấy Chứng chỉ hành nghề; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe AON; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam; Phụ cấp trang phục, du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

