Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, theo hiệu quả công việc

- Tham gia từ 2 – 3 chuyến du lịch, team

- building hàng năm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý các kênh bán hàng hiện có của công ty Quản lý, xây dựng và phát triển nguồn hàng khách sạn PHối hợp với các bộ phận khác phát triển, triển khai các kênh bán hàng mới Phối hợp với Marketing, đối tác truyền thông quảng cáo để bán hàng. Quản lý các nhân sự thuộc phòng ban do mình phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn online
Có kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực thi
Kỹ năng giao tiếp và ngoại giao tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

