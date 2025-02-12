Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, theo hiệu quả công việc
- Tham gia từ 2 – 3 chuyến du lịch, team
- building hàng năm, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý các kênh bán hàng hiện có của công ty Quản lý, xây dựng và phát triển nguồn hàng khách sạn PHối hợp với các bộ phận khác phát triển, triển khai các kênh bán hàng mới Phối hợp với Marketing, đối tác truyền thông quảng cáo để bán hàng. Quản lý các nhân sự thuộc phòng ban do mình phụ trách.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn online
Có kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực thi
Kỹ năng giao tiếp và ngoại giao tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SÔNG SÁNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
