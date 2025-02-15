Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG
Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra
Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Giám Đốc.
Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:
Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác
xây dựng cơ chế cho khách hàng nhằm gia tăng khách hàng tiềm năng, duy trì doanh thu.
Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống
Nắm vững kỹ năng bán hàng, đàm phán và thương lượng.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, khách sạn hoặc các công ty sản xuất thực phẩm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
