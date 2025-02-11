Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

1. KINH DOANH

- Lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm golf theo kế hoạch tuần/tháng/quý.

- Triển khai thực thi, đo lường, đánh giá hiệu quả và đề xuất các phương án kinh doanh kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số.

- Trực tiếp tiếp nhận data khách hàng từ P.Truyền thông - Marketing, tư vấn sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.

- Phối hợp cùng BP Truyền thông - Marketing xây dựng chương trình bán hàng theo tháng.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đề xuất các phương án cần điều chỉnh nếu có với HDQT/Ban TGD

- Cập nhật và phân tích thông tin từ đối tác ngành, thông tin thị trường để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ HDQT/Ban TGD

2. NHÂN SỰ

- Phối hợp cùng P.Nhân sự - đào tạo lên kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo định biên nhân sự và mục tiêu doanh số tháng/quý/năm.

- Đào tạo huấn luyện nhân sự thuộc phòng/ban phụ trách theo lộ trình đảm bảo chất lượng nhân sự và xây dựng được văn hóa học tập cho đội nhóm.

- Xây dựng Quy trình, quy định, cơ chế khen thưởng/kỷ luật của bộ phận.

- Xây dựng bộ KPI công việc cho nhân sự và giám sát, quản lý các chỉ số công việc của nhân sự thuộc phòng ban phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có, hỗ trợ các thành viên trong team hoàn thành mục tiêu.

- Đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự & Báo cáo HDQT/Ban TGD về tình hình nhân sự, đề xuất khen thưởng hoặc các cơ chế khác nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

● Ngoại hình: ưa nhìn; Nam >1m70; Nữ > 1m60

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, quản lý tối thiểu 3 nhân sự

● Độ tuổi: 23 - 35 tuổi

● Tác phong: kỷ luật, chỉn chu, nghiêm túc với các dự án được giao

● Kỹ năng: Phát hiện & Xử lý vấn đề. Giao tiếp và đàm phán khéo léo. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

● Ứng viên am hiểu truyền thông marketing online/offline; từng làm các mảng liên quan tới nội thất cao cấp, xe sang, đồ cao cấp là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

