Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bóng đá, Nhảy hiện đại,.. do công ty tài trợ chi phí 100%, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tiếp cận Khách hàng mục tiêu và đưa ra đề xuất hợp tác giữa Công ty với các doanh nghiệp thuộc phân khúc: Ngân hàng, Trung gian thanh toán, Công ty tài chính, Fintech, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính kế toán,...

- Trực tiếp hoặc hỗ trợ gián tiếp trao đổi và tiếp nhận yêu cầu từ Khách hàng mục tiêu và tư vấn các giải pháp/dịch vụ phù hợp cho khách hàng trên cơ sở tối ưu lợi ích cho cả Khách hàng và Công ty.

- Chăm sóc và phát triển khách hàng: Thường xuyên mở rộng và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới nhằm thiết lập mối quan hệ bền vững và cùng phát triển.

- Không ngừng phát triển Khách hàng mới và tăng cường các hợp tác mới với Khách hàng cũ nhằm gia tăng sản lượng, lợi nhuận.

- Điều phối, kết hợp, thúc đẩy các cá nhân và bộ phận liên quan trong phạm vi được phân giao nhằm giải quyết các yêu cầu hợp tác trong quá trình phục vụ Khách hàng mà mình phụ trách cũng như Dịch vụ được phân giao.

- Đảm bảo tiến độ công việc thực hiện theo kế hoạch được giao và các công việc được phân bổ trong quá trình làm việc.

- Thực hiện các Báo cáo công việc một cách nghiêm túc, chính xác và đúng quy định.

- Chủ động chia sẻ các vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.

- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị cải tiến cách thức làm việc nhằm nâng cao hiện quả kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

- Phụ trách quản lý và phát triển một nhóm kinh doanh. Có trách nhiệm xây dựng, đưa ra đường lối và phương hướng phát triển kinh doanh cho Phòng ban.

- Phụ trách phát triển, quản trị, điều phối các bộ phận trong quá trình vận hành (các) sản phẩm, dịch vụ được phân giao.

- Phối hợp cùng Giám đốc Kinh doanh xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn nhằm mục đích tiếp cận và hợp tác với các Khách hàng thuộc phân khúc nhóm phụ trách.

- Chịu trách nhiệm về KPI và Quota chung của cả Phòng.

- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên trong Phòng.

- Nắm tiến độ công việc của các nhân viên trong phòng, có trách nhiệm báo cáo công việc của cá nhân/nhóm với GD Khối và Ban Lãnh đạo.

- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị để phát triển, cải tiến Phòng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực các dịch vụ thanh toán: Ngân hàng, Trung gian thanh toán, Công ty tài chính, Fintech, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính kế toán,...

- Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt và thuyết phục

- Yêu thích kinh doanh là một lợi thế

- Có khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.