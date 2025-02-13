Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Du học Vimiss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...). Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân) Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty. Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty. Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo , Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng quy trình làm việc và đào tạo nhân viên làm việc với khách hàng, học viên (về chương trình Tiếng Trung - Du học).

Nghiên cứu nhu cầu thị trường thực tế trong nước, khoanh vùng và phát hiện khách hàng tiềm năng.

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Xây dựng, tổ chức và quản lý đội ngũ tư vấn du học, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu các đối thủ, so sánh lợi thế cạnh tranh để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Xây dựng và quản lý chiến lược thương hiệu: Phát triển chiến lược thương hiệu tổng thể để nâng cao nhận diện và giá trị của thương hiệu công ty trong ngành tư vấn du học.

Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu và xu hướng của khách hàng, từ đó điều chỉnh các chiến lược thương hiệu cho phù hợp.

Phát triển và triển khai các chiến dịch quảng cáo để đạt được mục tiêu doanh số và tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và kết quả thu được. Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường ROI và điều chỉnh chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu thực tế nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, không yêu cầu chuyên ngành.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, trong lĩnh vực giáo dục.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng du học tiếng.

Ưu tiên ứng viên có HSK5, HSK6

Tại Công ty TNHH Du học Vimiss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du học Vimiss Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin