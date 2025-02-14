Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Làm báo cáo, Chỉ số bán hàng, cập nhập theo ngày.

- Điều phối hàng hóa, hỗ trợ công việc cho 2 cửa hàng.

- Hỗ trợ, chuẩn bị, bảo quản trang phục cho phiên live của công ty

- Làm việc theo phân công, chỉ đạo của Quản lí.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, nhanh nhẹn

- Laptop cá nhân, thành thạo excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn ca theo quy định của Công ty + Phụ cấp vé xe theo quy định của Công ty + KPI+ Thưởng (nếu có)

Lương tháng 13, nghỉ phép năm.

BHXH, BHYT

Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

