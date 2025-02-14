Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Làm báo cáo, Chỉ số bán hàng, cập nhập theo ngày.
- Điều phối hàng hóa, hỗ trợ công việc cho 2 cửa hàng.
- Hỗ trợ, chuẩn bị, bảo quản trang phục cho phiên live của công ty
- Làm việc theo phân công, chỉ đạo của Quản lí.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, nhanh nhẹn
- Laptop cá nhân, thành thạo excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + Phụ cấp ăn ca theo quy định của Công ty + Phụ cấp vé xe theo quy định của Công ty + KPI+ Thưởng (nếu có)
Lương tháng 13, nghỉ phép năm.
BHXH, BHYT
Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
