Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng. Xây dựng và tổ chức triển khai công việc theo tuần nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số tháng. Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, đánh giá nhân sự cấp dưới về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và thu thập data khách hàng. Quản lý team kinh doanh hoạt động năng suất, hiệu quả Giám sát, thúc đẩy nhân viên trong phòng hoạt động hiệu quả và đạt KPI, lãnh đạo và hỗ trợ nhân viên kinh doanh tư vấn khách hàng tiềm năng trở thành học viên. Phối hợp với các bộ phận trong chi nhánh để tổ chức các sự kiện MKT thu hút KH, tổ chức thực hiện quy trình tuyển sinh (PT, Demo, sắp xếp lớp học...) Giám sát và phân công nhân sự chăm sóc các KH để đảm bảo mục tiêu tái phí theo tháng/ quý/ năm. Thực hiện các báo cáo cho Ban Giám đốc theo quy định. Thực hiện các yêu cầu khác dựa trên sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm làm Trưởng nhóm, trưởng phòng Kinh doanh, tư vấn tuyển sinh du học các nước. Am hiểu về lĩnh vực du học, thị trường lao động trong nước và Quốc tế. Nắm vững các thông tin về chương trình du học, thông tin thị trường lao động, xu hướng nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay. Kỹ năng truyền đạt, đàm phán, thuyết phục, thuyết trình, xử lý vấn đề. Kỹ năng lãnh đạo, sắp xếp công việc, quản lý thời gian, quản lý đội ngũ Kỹ năng huấn luyện, đào tạo nhân viên. Có trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học, định cư, ...

Tại CÔNG TY TNHH EUES ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn bao gồm lương cứng + hoa hồng/hợp đồng + thưởng nóng ( Tổng thu nhập dao động từ 30 - 50 triệu) Thử việc 2 tháng, 6 tháng review 1 lần Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sau 2 tháng thử việc Các chế độ khác: 1/6, 8/3, sinh nhật, Trung thu, 20/10, Noel,... Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, thỏa sức sáng tạo đưa ý kiến Môi trường làm việc cực kỳ năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung Sếp nice, đồng nghiệp hòa đồng Hưởng 15 ngày phép/năm Có cơ hội đi công tác, thăm trụ sở công ty tại Đức Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6

