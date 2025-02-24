Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Chiến lược & Phát triển thị trường:

• Xây dựng chiến lược kinh doanh xuất khẩu theo định hướng phát triển của Công ty

• Nghiên cứu thị trường quốc tế, xác định thị trường mục tiêu và đề xuất chiến lược tiếp cận

• Phát triển hệ thống phân phối quốc tế: tìm kiếm, đàm phán và xây dựng quan hệ với các nhà

nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác chiến lược

• Đề xuất và triển khai chiến lược marketing quốc tế phù hợp với từng thị trường.

2. Kinh doanh & Quản lý khách hàng:

• Quản lý và mở rộng danh mục khách hàng xuất khẩu, đảm bảo doanh số mục tiêu

• Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác quốc tế, đảm bảo quyền lợi và lợi nhuận cho Công ty

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, đề xuất phương án tối ưu hóa

• Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng, phát triển mối quan hệ bền vững với đối tác.

3. Quản lý vận hành & Pháp lý:

• Kiểm soát quy trình xuất khẩu liên quan đến đàm phán, hợp đồng, thanh toán, vận chuyển và

giao nhận hàng hóa

• Làm việc với bộ phận sản xuất, kho vận để đảm bảo đáp ứng đơn hàng xuất khẩu đúng tiến độ

• Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và các quy định nhập khẩu

của từng quốc gia