Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
- Hà Nội: 20 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Chiến lược & Phát triển thị trường:
• Xây dựng chiến lược kinh doanh xuất khẩu theo định hướng phát triển của Công ty
• Nghiên cứu thị trường quốc tế, xác định thị trường mục tiêu và đề xuất chiến lược tiếp cận
• Phát triển hệ thống phân phối quốc tế: tìm kiếm, đàm phán và xây dựng quan hệ với các nhà
nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác chiến lược
• Đề xuất và triển khai chiến lược marketing quốc tế phù hợp với từng thị trường.
2. Kinh doanh & Quản lý khách hàng:
• Quản lý và mở rộng danh mục khách hàng xuất khẩu, đảm bảo doanh số mục tiêu
• Đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác quốc tế, đảm bảo quyền lợi và lợi nhuận cho Công ty
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác, đề xuất phương án tối ưu hóa
• Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng, phát triển mối quan hệ bền vững với đối tác.
3. Quản lý vận hành & Pháp lý:
• Kiểm soát quy trình xuất khẩu liên quan đến đàm phán, hợp đồng, thanh toán, vận chuyển và
giao nhận hàng hóa
• Làm việc với bộ phận sản xuất, kho vận để đảm bảo đáp ứng đơn hàng xuất khẩu đúng tiến độ
• Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng và các quy định nhập khẩu
của từng quốc gia
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì
