Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

- Quản lý, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing theo đúng chủ trương, định hướng của Công ty;

- Hoạch định chiến lược phát triển thị trường, phát triển chiến lược marketing ngắn hạn và dài hạn sao cho phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của Công ty;

- Quản lý, thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm, gia tăng mức độ nhận biết & yêu thích của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu, tăng độ phủ thương hiệu online & offline, gia tăng khả năng sử dụng dịch vụ nhằm đạt các chỉ tiêu về doanh thu của mỗi loại hình dịch vụ;

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu và chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh, tiếp thị, truyền thông, quảng bá Thương hiệu;

- Lập kế hoạch tổng thể, giám sát việc xây dựng nội dung, đặt lịch quảng cáo,... áp dụng với các chiến dịch về giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy bán hàng trên các kênh đại chúng: truyền hình, phát thanh, tạp chí, online,...;

- Lập kế hoạch và triển khai đẩy từ khóa lên top;

- Chăm sóc, phát triển nội dung của các Page, Web, các kênh Media, các trang truyền thông của Công ty.

- Phối hợp với Phòng HCNS trong các công tác truyền thông nội bộ, đào tạo, tổ chức sự kiện.

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Công nghệ thông tin,...

- Có kinh nghiệm trong vị trí Quản lý, Lãnh đạo hoặc Trưởng phòng marketing

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn từ 3 năm trở lên đối với các Công ty dịch vụ có quy mô từ 100 nhân sự trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistic là một lợi thế

- Có kinh nghiệm chuyên sâu về Digital marketing tools (Facebook, google Ads, SEO, Analytics, Email marketing, Youtube...).

- Hiểu biết chuyên sâu về các kênh Social marketing, có mối quan hệ với giới truyền thông

- Kỹ năng chuyên môn: xây dựng kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện; phát hiện, phân tích và quản lý rủi ro; giao tiếp, đàm phán; thuyết trình; soạn thảo văn bản; đào tạo; phân tích, tổng hợp, báo cáo; quản lý công việc và thời gian; xử lý tình huống; làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 25.000.000đ - 30.000.000đ+ thưởng;

- Phụ cấp: Ăn trưa, điện thoại;

- Được cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của công ty;

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty;

- Được quyền đề xuất các trang thiết bị làm việc cần thiết phục vụ cho công việc của mình;

- Đề xuất ý kiến hoặc kiến nghị với Ban Giám đốc về các vấn đề thuộc công việc mình đảm nhận;

- Được quyền thu thập thông tin để phục vụ cho công việc được giao;

- Được quyền đề nghị, yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong Công ty phối hợp giải quyết những công việc do mình phụ trách;

- Được quyền đề xuất sáng kiến nhằm thực hiện công việc tốt hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

