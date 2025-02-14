Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

A-Định vị & quản lý hoạt động truyền thông thương hiệu

Đề xuất, chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo đánh giá kế hoạch truyền thông của công ty theo năm, theo quý, theo tháng nhằm đạt mục tiêu truyền thông công ty.

Kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số, trang mạng xã hội.

Kiểm soát hình ảnh thương hiệu tại cửa hàng.

B-Quản trị hoạt động Marketing

Kế hoạch: Đề xuất kế hoạch hoạt động Marketing của công ty nhằm đạt mục tiêu doanh thu.

Triển khai: Trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông quảng cáo, các chương trình ưu đãi tại các điểm bán, các hoạt động sale nhằm đạt mục tiêu doanh thu.

Báo cáo: Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả doanh thu vs chi phí của các chương trình marketing online (web, FB, Grab, Shopee); offline (chương trình marketing tại điểm, hợp tác đối tác ...).

C-Quản trị bộ phận

Kiểm soát hoạt động và chi phí marketing.

Chịu trách nhiệm phân bổ, kiểm soát chất lượng công việc trong bộ phận.

Tham gia xây dựng & đào tạo đội ngũ nhân sự trong bộ phận.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

Chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh....

Tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương.

Mạnh về xây dựng và thực thi chiến dịch Marketing.

Khả năng quản trị trên dữ liệu, số liệu kinh doanh để xác định chiến dịch Marketing phù hợp.

Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 22-25 triệu/ tháng.

Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động.

Chế độ ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu. Voucher đồ uống miễn phí.

Phúc lợi người lao động: BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

- Địa điểm làm việc: tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa điểm làm việc: t

- Thời gian làm việc: từ Thứ Hai - Thứ Sáu (từ 08:00 đến 17:30), và 2 ngày thứ Bẩy/tháng.

- Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin