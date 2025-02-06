Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 285 Phúc Lợi, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing toàn diện, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing... nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Phân tích dữ liệu từ các kênh Digital Marketing, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing trên các kênh online.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng Digital Marketing mới nhất, áp dụng vào chiến lược của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (Sales, Design,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh mạng xã hội, website của công ty.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả định kỳ cho cấp trên.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các chiến lược phù hợp.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là trong ngành thời trang hoặc sản xuất.

Thành thạo các công cụ và nền tảng Digital Marketing: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, các công cụ SEO...

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên nhiều kênh khác nhau.

Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANC VIỆT NAM

