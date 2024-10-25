Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 685 quách điêu, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm soát và đảm bảo chất lượng của sản phẩm Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng Phân tích các dữ liệu, thông tin đã thống kê Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO Thiết lập hệ thống, kiểm soát và theo dõi chất lượng, nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của khách hàng Ghi nhận và giải quyết các sự cố, lỗi phát sinh hàng ngày và giải đáp thắc mắc về chất lượng sản phẩm giữa các bộ phận Lập hồ sơ các vấn đề liên quan đến sản phẩm, quá trình và hệ thống chất lượng Tiến hành đánh giá chất lượng định kỳ. Có kinh nghiệm về may mặc là lợi thế Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Trung cấp trở lên

2. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về may mặc/may túi xách và quản lý chất lượng ngành may mặc/may túi xách.

3. Kinh nghiệm từ 1 năm - 3 năm trở lên.

4. Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc, kiểm tra, giám sát, báo cáo.

5. Đạo đức nghề nghiệp tốt, chịu được áp lực cao về công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG

