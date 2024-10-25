Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 685 quách điêu, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng của sản phẩm
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng
Phân tích các dữ liệu, thông tin đã thống kê
Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO
Thiết lập hệ thống, kiểm soát và theo dõi chất lượng, nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm
Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của khách hàng
Ghi nhận và giải quyết các sự cố, lỗi phát sinh hàng ngày và giải đáp thắc mắc về chất lượng sản phẩm giữa các bộ phận
Lập hồ sơ các vấn đề liên quan đến sản phẩm, quá trình và hệ thống chất lượng
Tiến hành đánh giá chất lượng định kỳ. Có kinh nghiệm về may mặc là lợi thế
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về may mặc/may túi xách và quản lý chất lượng ngành may mặc/may túi xách.
3. Kinh nghiệm từ 1 năm - 3 năm trở lên.
4. Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc, kiểm tra, giám sát, báo cáo.
5. Đạo đức nghề nghiệp tốt, chịu được áp lực cao về công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY TÚI XÁCH THÁI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
