Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

− Nhận thông tin phản hồi của khách hàng qua tổng đài bảo hành hoặc email bảo hành của Công ty

− Phát hiện và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/ vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ

− Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng các vấn đề liên quan đến sản phẩm

− Chuyển các thông tin bảo hành đến các bộ phận liên quan

− Phối hợp với Trưởng nhóm làm rõ các vấn đề tồn đọng và giải quyết các vấn đề

− Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tốt nghiệp CD hoặc DH trở lên

− Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, call center, tư vấn viên...

− Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng điện tử, điện lạnh.

− Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

− Nhanh nhẹn, kỹ năng giải quyết tình huống nhạy bén.

• Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần. T2 - T6 và T7 hoặc Chủ nhật từ 08:00 - 17:00

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương cạnh tranh

− Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

− Quà tặng vào các dịp đặc biệt (Tết, Trung thu, Quốc khánh, Năm mới, sinh nhật, v.v.)

− Cơ hội đào tạo ở nước ngoài

− Môi trường làm việc năng động, đa dạng, hỗ trợ và sáng tạo

− Các hoạt động của công ty (team building, YEP, tiệc sinh nhật, v.v.)

− Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật (nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, v.v.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM)

