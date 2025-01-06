Tuyển Trưởng phòng tài chính Aurora Creative Consultancy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Aurora Creative Consultancy
- Hà Nội: 27 Phố Mạc Thái Tông, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển hiện tại nhưng có thể onboard sau Tết Âm Lịch.
Get to know our Team:
Xin chào, chúng mình là Light Chasers – những người luôn tin vào ánh sáng của điều tích cực, và không ngừng theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Tại Aurora, cá tính được đề cao, ý tưởng được thúc đẩy và những kẻ đam mê khám phá được khích lệ để bứt phá giới hạn của bản thân.
The Day-to-Day Activities:
1. Kế toán – Tài chính:
Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – tài chính chung của Công ty:
• Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
• Thực hiện nghiệp vụ thanh toán (thanh toán lương, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác; tạm ứng – hoàn ứng…)
• Chịu trách nhiệm hạch toán chi phí của Công ty (chi phí lương, chi phí vận hành, điện, nước, chi phí doanh nghiệp….)
• Cập nhật, theo dõi công nợ phải trả, doanh thu đến hạn phải thu.
• Thực hiện các báo cáo thuế cho Công ty theo định kỳ và theo yêu cầu.
• Thực hiện các báo cáo kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Aurora Creative Consultancy Thì Được Hưởng Những Gì
