Tuyển Trưởng phòng tài chính Aurora Creative Consultancy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Aurora Creative Consultancy
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Aurora Creative Consultancy

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Aurora Creative Consultancy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Phố Mạc Thái Tông, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển hiện tại nhưng có thể onboard sau Tết Âm Lịch.
Get to know our Team:
Xin chào, chúng mình là Light Chasers – những người luôn tin vào ánh sáng của điều tích cực, và không ngừng theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Tại Aurora, cá tính được đề cao, ý tưởng được thúc đẩy và những kẻ đam mê khám phá được khích lệ để bứt phá giới hạn của bản thân.
The Day-to-Day Activities:
1. Kế toán – Tài chính:
Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – tài chính chung của Công ty:
• Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
• Thực hiện nghiệp vụ thanh toán (thanh toán lương, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác; tạm ứng – hoàn ứng…)
• Chịu trách nhiệm hạch toán chi phí của Công ty (chi phí lương, chi phí vận hành, điện, nước, chi phí doanh nghiệp….)
• Cập nhật, theo dõi công nợ phải trả, doanh thu đến hạn phải thu.
• Thực hiện các báo cáo thuế cho Công ty theo định kỳ và theo yêu cầu.
• Thực hiện các báo cáo kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của Công ty.

Aurora Creative Consultancy

Aurora Creative Consultancy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 27 Mạc Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

