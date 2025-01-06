Tuyển Trưởng phòng tài chính Aurora Creative Consultancy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển hiện tại nhưng có thể onboard sau Tết Âm Lịch.

Get to know our Team:

Xin chào, chúng mình là Light Chasers – những người luôn tin vào ánh sáng của điều tích cực, và không ngừng theo đuổi bằng tất cả khả năng của mình. Tại Aurora, cá tính được đề cao, ý tưởng được thúc đẩy và những kẻ đam mê khám phá được khích lệ để bứt phá giới hạn của bản thân.

The Day-to-Day Activities:

1. Kế toán – Tài chính:

Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – tài chính chung của Công ty:

• Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.

• Thực hiện nghiệp vụ thanh toán (thanh toán lương, thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác; tạm ứng – hoàn ứng…)

• Chịu trách nhiệm hạch toán chi phí của Công ty (chi phí lương, chi phí vận hành, điện, nước, chi phí doanh nghiệp….)

• Cập nhật, theo dõi công nợ phải trả, doanh thu đến hạn phải thu.

• Thực hiện các báo cáo thuế cho Công ty theo định kỳ và theo yêu cầu.

• Thực hiện các báo cáo kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của Công ty.