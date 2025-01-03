Tuyển Trưởng phòng tài chính INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vị trí công việc: TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN THUẾ

1. Các công việc liên quan đến Thuế

- Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến thuế cho trụ sở chính và các chi nhánh:

+ Kê khai và nộp thuế đầy đủ, chính xác: thuế môn bài, VAT, PIT, CIT, WHT, đăng ký giảm trừ gia cảnh, mã số thuế, ...

+ Quyết toán thuế năm (PIT người Việt Nam và người nước ngoài, CIT)

+ Hỗ trợ việc lập hồ sơ chuyển giá với công ty tư vấn

+ Lập hồ sơ, xin xác nhận số thuế đã nộp

+ Xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống phát hành hóa đơn điện tử, hóa đơn sai sót, ...

+ Cập nhật quy định về thuế và tư vấn, đào tạo cho các bộ phận

+ Làm việc với cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước, Sở công thương, kiểm toán, tư vấn thuế và các đơn vị liên quan

+ Làm các công việc liên quan đến thuế khác (nếu có)

Ưu tiên các ứng viên làm việc tại các công ty dịch vụ về thuế, và đã thực hiện thủ tục quyết toán thuế

2. Các công việc khác