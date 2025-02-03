Tuyển Trưởng phòng tài chính Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Mục đích Công việc:
Phân tích, đánh giá tác động từ môi trường kinh doanh đến Bac A Bank, định vị vị trí cạnh tranh của Bac A Bank trên thị trường. Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh toàn hàng, đồng thời giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của toàn Bac A Bank và các đơn vị trực thuộc.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện các báo cáo phân tích về hoạt động kinh doanh của Bac A Bank;
- Thực hiện các báo cáo phân tính đánh giá tác động từ môi trường kinh doanh đến Bac A Bank, định vị vị trí cạnh tranh của Bac A Bank trên thị trường;
- Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan đến công tác kế hoạch và công tác đánh giá, chấm điểm, xếp loại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch;
- Xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cho toàn hệ thống Bac A Bank hàng năm cũng như từng giai đoạn dựa trên định hướng phát triển chiến lược của Bac A Bank;
- Xây dựng các bộ chỉ tiêu đo lường nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch được giao của các đơn vị trong toàn hệ thống Bac A Bank;
- Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở kế hoạch chung của toàn hệ thống Bac A Bank;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Phòng Hội sở: Tầng 12 số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

