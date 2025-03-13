Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao Bì Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và điều hành hoạt động phòng QA/QC

Quản lý và điều hành hoạt động phòng QA/QC

• Xây dựng, triển khai và giám sát các quy trình QA/QC trong công ty, đảm bảo mọi sản phẩm đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

• Lập kế hoạch và giám sát công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm từ đầu vào (nguyên liệu, linh kiện) đến đầu ra (sản phẩm hoàn thiện).

• Quản lý đội ngũ nhân viên QA/QC, phân công công việc, đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong phòng.

2. Phát triển và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng

Phát triển và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng

• Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên vật liệu và sản phẩm bao bì nhựa, đảm bảo sự đồng nhất và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

• Định kỳ rà soát và cải tiến các quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.

• Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng (ISO, ASTM, v.v.), cũng như các quy định về an toàn lao động, môi trường.

3. Giám sát và thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm

Giám sát và thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm

• Giám sát và kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất để phát hiện sớm các lỗi, khuyết tật trong sản phẩm và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

• Xác định các chỉ số chất lượng cần theo dõi và thực hiện các kiểm tra định kỳ, kiểm tra ngẫu nhiên các lô hàng sản phẩm.