Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện biên tập các video social các chương trình do công ty sản xuất.

Thiết lập ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, biên tập, dựng video trên các kênh social.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng truyền thông.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu.

Có trách nhiệm tham gia, góp ý tưởng cho kế hoạch và chiến lược chung.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức trong lĩnh vực dựng hậu kỳ, xử lý âm thanh

Có kinh nghiệm 1-2 năm biên tập video cho các Fanpage, kênh Youtube và đặc biệt là Tiktok.

Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt xu hướng

Sử dụng tốt các phần mềm theo yêu cầu công việc như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, và có kiến thức tốt về Adobe After Effect; Adobe Audition

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

BHXH đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB

