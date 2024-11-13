Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 Nam Đồng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công việc chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh theo các nội dung có sẵn

Lên ý tưởng và thiết kế quảng cáo Digital: Banner, Cover, Poster....

Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm offline: Poster, tờ rơi. standee. backdrop,...

Hỗ trợ cùng triển khai các chương trình Marketing/PR, các sự kiện, chiến dịch chung của bộ phận Marketing khi cần.

Dựa vào kịch bản và nguồn video được content team cung cấp để thực hiện biên tập và chỉnh sửa video theo định hướng.

Sử dụng Adobe Premiere để cắt ghép chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất.

Sử dụng Adobe After Effects để thêm các hiệu ứng text hoặc đồ họa nâng cao khi cần thiết.

Đảm bảo rằng video cuối cùng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và phong cách của công ty.

Làm việc chặt chẽ với content team và các bộ phận khác để thu thập phản hồi và cải tiến sản phẩm video.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành thiết kế, đồ hoạ liên quan hoặc có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.

Có tư duy hình ảnh, âm thanh, điện ảnh tốt

Sử dụng thành các phần mềm hệ thống Adobe (PR, AE, PTS)

Ưu tiên biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận (Mức lương trung bình từ 15.000.000-20.000.000 VND)

Được kí hợp đồng, đóng bảo hiểm, chế độ thưởng lễ, tết theo quy định

Được chỉ dạy tận tình về tư duy logic, tư duy phản biện, tư duy nhân quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE

