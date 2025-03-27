Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI để giải quyết các vấn đề kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Thu thập, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau.

Xây dựng và huấn luyện các mô hình học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) để dự đoán xu hướng thị trường, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Đánh giá hiệu suất của các mô hình AI và điều chỉnh chúng để cải thiện độ chính xác và hiệu quả.

Triển khai các mô hình AI vào các hệ thống sản xuất và kinh doanh của công ty.

Hợp tác với các nhóm khác trong công ty để tích hợp AI vào các sản phẩm và dịch vụ.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và công nghệ AI mới nhất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán học, Thống kê hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, đặc biệt là trong việc xây dựng và triển khai các mô hình học máy và học sâu.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Python hoặc R.

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện và framework AI phổ biến như TensorFlow, PyTorch, scikit-learn.

Có kiến thức về các thuật toán học máy và học sâu, bao gồm cả các thuật toán giám sát, không giám sát và tăng cường.

Có khả năng phân tích dữ liệu lớn và xử lý các vấn đề phức tạp.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực FMCG là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các công nghệ AI tiên tiến.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

