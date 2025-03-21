Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315, Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc nghiên cứu các công nghệ AI mới nhất như Image Recognition, Voice Recognition, và Recommendation Systems.
Xây dựng và huấn luyện các mô hình AI phục vụ cho các sản phẩm giáo dục của công ty.
Tối ưu hóa các mô hình AI để nâng cao hiệu suất và độ chính xác.
Tích hợp các mô hình AI vào ứng dụng mobile hiện tại.
Hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các tính năng mới dựa trên công nghệ AI.
Tham gia vào quá trình phát triển MVP, thử nghiệm A/B và cải tiến sản phẩm.
Thu thập, phân tích dữ liệu người dùng để hiểu rõ hành vi và tối ưu hóa các hệ thống AI.
Đo lường hiệu quả của các mô hình AI và đề xuất các giải pháp cải tiến.
Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp AI.
Đảm bảo rằng các dữ liệu sử dụng trong các dự án AI được bảo mật và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.
Tham gia vào việc đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến các giải pháp AI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo hoặc các ngành liên quan.
Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực AI, Machine Learning, hoặc R&D công nghệ.
Kinh nghiệm với các frameworks AI/ML như TensorFlow, PyTorch, hoặc các dịch vụ AI của các nhà cung cấp cloud (AWS, Google Cloud, Azure)
Hiểu biết sâu về các thuật toán Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, hoặc Natural Language Processing.
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Image Recognition, Voice Recognition, và Recommendation Systems là một lợi thế.
Kỹ năng lập trình mạnh mẽ với Python, R, hoặc các ngôn ngữ lập trình liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.
Cầu tiến, thích ứng nhanh, mong muốn áp dụng công nghệ/cách làm mới vào công việc

Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

