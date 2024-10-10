Tuyển IT phần mềm Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Hợp tác chặt chẽ với những bộ phận liên quan để phát triển ứng dụng Payoo trên nền tảng Android và hỗ trợ đối tác tích hợp SDK vào các dự án của họ nhằm thúc đẩy các tính năng cần thiết để phát triển sản phẩm.

- Phát triển thêm các ý tưởng mới cho ứng dụng Payoo.

- Tái kiến trúc lại ứng dụng Payoo trên nền tảng Android khi cần.

- Duy trì, cải thiện hiệu suất và sửa lỗi ứng dụng.

- Tham gia vào các cuộc thảo luận về thiết kế ứng dụng, phát triển code/unit/intergration/UI và tài liệu thực hiện.

- Các dự án khác sẽ được thảo luận với Quản lý trực tiếp hoặc Ban Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 3 năm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android.

- Thành thạo Java/ Kotlin.

- Có kinh nghiệm với các mẫu kiến trúc ứng dụng như MVC/MVP/MVVM.

- Có kinh nghiệm về thiết kế UX/ UI application.

- Có kiến thức về các mẫu thiết kế là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường fintech năng động, cập nhật nhiều công nghệ mới. Phỏng vấn chỉ 1 vòng.

• Mức lương: hấp dẫn, đánh giá công việc theo quý với mức thưởng kèm theo, lương tháng 13+++, nhiều trợ cấp. Chế độ thưởng khi giới thiệu ứng viên.

• Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (có hỗ trợ cho người thân), Bảo hiểm 24/24 và BHXH. Khám sức khỏe định kỳ.

• Du lịch, teambuilding: ít nhất 2 lần/năm đi trong nước hoặc nước ngoài.

• Hoạt động thể thao sôi nổi, hào hứng: chạy bộ/trail/đá banh/bơi lội/cầu lông/bóng chuyền...thường xuyên tổ chức nhiều giải nội bộ hoặc liên công ty.

• Hoạt động văn hóa/ đội nhóm/xã hội: teabreak/ karaoke/xem phim/ tiệc mừng các ngày lễ...

• Hoạt động đào tạo: nhiều lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, cập nhật công nghệ hoặc các khía cạnh khác của đời sống. Hỗ trợ học phí đào tạo theo đề xuất của nhân viên. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Anh hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

