Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 - 352 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Quản lý đội ngũ Editor part-time và CTV, lên kế hoạch, ý tưởng & triển khai các chủ đề bài viết sáng tạo cho chuyên mục Thủ thuật và S-Games của Sforum

Planing từ khóa, phối hợp với team SEO của công ty và team CTV để triển khai các tuyến bái hỗ trợ ngành hàng cũng như các chiến dịch của công ty theo chuẩn SEO, đảm bảo outcome cũng như traffic của mục SEO

Theo dõi trend, nắm bắt các mẹo về công nghệ từ thông dụng đến chi tiết cho từng sản phẩm. Phối hợp với team CTV để định hướng nội dung, lên bài để đảm bảo KPI cho chuyên mục Thủ thuật.

Hỗ trợ CTV trong khâu sản xuất hình ảnh nếu CTV không có sản phẩm để thực hiện.

Quản lý, định hướng nội dung cho chuyên mục S-Games, phối hợp team CTV để triển khai các chủ đề hot về game, các giải eSports hay các hướng dẫn hay trong game. Đảm bảo số lượng outcomes cũng như traffic cho chuyên mục theo kế hoạch.

Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các đối tác game. Tham gia các sự kiện game, họp báo,... để hỗ trợ lấy tin tức và hình ảnh về cho team CTV lên bài

Hỗ trợ các yêu cầu khác theo sự phân công từ Leader & Ban Giám Đốc.

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực content SEO liên quan đến công nghệ, điện tử và game. Từng làm công việc quản lý nội dung hoặc cộng tác viên viết bài tại retailer, báo điện tử hoặc các diễn đàn công nghệ.

Biết sử dụng Photoshop, Lightroom, Canva hoặc các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video khác. Có khả năng chụp ảnh, thiết kế, edit video là lợi thế

Sử dụng thành thạo máy tính, office, thực hiện báo cáo

Thường xuyên online trên mạng xã hội, cập nhật trend nhanh chóng

Nam, Nữ từ 23 đến 27 tuổi

Trung thực, năng động, sáng tạo, máu lửa, nhiệt huyết.

Hoà đồng, giao tiếp tốt. Thân thiện, nhiệt tình với đồng nghiệp và đối tác.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Biết lắng nghe, học hỏi, cầu tiến & tinh thần Can-do

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

THU NHẬP: 10 – 14 triệu đồng + Thưởng doanh số quý/năm.

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI theo chính sách công ty.

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng giúp tăng cường khả năng và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

