Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ZENTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79/36 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Quản lý và chạy các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số như Google Ads, Facebook Ads, Tiktok, linkedin,...

· Xây dựng và triển khai các chiến lược quảng cáo nhằm đạt được mục tiêu về doanh số, nhận diện thương hiệu và tăng trưởng khách hàng.

· Phân tích và tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo dựa trên các chỉ số như CTR, CPC, CPA, v.v.

· Nghiên cứu chân dung của khách hàng, tìm kiếm insights, từ đó đưa ra các thông điệp phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu

· Phối hợp media tạo ra nội dung quảng cáo (văn bản, hình ảnh, video) thu hút và phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch.

· Phối hợp với các bộ phận khác như Content, Design để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của các chiến dịch.

· Lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ các chiến dịch quảng cáo. Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.

· Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo nhằm tăng hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, chuyên về Paid Advertising. Có kinh nghiệm mảng thị trường nước ngoài (sản phẩm về dược, nha khoa là lợi thế)

· Hiểu biết sâu về các nền tảng quảng cáo số như Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Linkedin,..

· Có kỹ năng phân tích và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

· Có khả năng tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với mục tiêu chiến dịch

· Có kỹ năng quản lý và phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan

· Có khả năng lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ các chiến dịch.

· Tư duy sáng tạo, chủ động và ham học hỏi.

· Khả năng làm việc dưới áp lực, môi trường có tốc độ tăng trưởng cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ZENTA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000 (theo năng lực, kết quả công việc)

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.

Lương tháng 13 và các thưởng khác theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bảo hiểm sức khỏe.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn ngành và kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ZENTA

