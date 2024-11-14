Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm soát các hoạt động digital marketing theo định hướng công ty.

- Xây dựng và triển khai các chiến lược SEO, điều phối, phối hợp với content marketing để phát triển các kênh marketing online.

- Triển khai và liên tục theo dõi mức độ hiệu quả của digital marketing trên các nền tảng trực tuyến như: Facebook, Google, Tiktok,...

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình digital marketing, social media của đối thủ cạnh tranh.

- Tương tác với Khối Kinh doanh và các bộ phận liên quan khác trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh.

- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.

- Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phầm mềm thiết kế như Photoshop, AI, Corel.

- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm digital marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng F&B

- Năng lực chuyên môn:

+ Thiết kế web thành thạo.

+ Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số (SEO/SEM...) và các kênh truyền thông số (Facebook, Youtube, Google, Zalo OA, Tiktok...).

+ Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm ngành dịch vụ

+ Hiếu biết về hoạt động truyền thông.

+ Có khả năng nghiên cứu, thu thập và xử lý các thông tin về kinh doanh, kinh tế và thị trường.

- Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi

- Giọng nói: rõ ràng, dễ nghe (không phân biệt vùng miền).

- Phong cách: tự tin, năng động; tác phong chuẩn mực.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: từ 10 - 12 triệu đồng.

-Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm, thưởng doanh thu...

-Môi trường làm việc năng động, chủ động cao; có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

-Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

-Chế độ đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUẦN VIỆT

