Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 đường số 14, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, nghiên cứu và đánh giá Content Website mà người dùng quan tâm.

Lên kế hoạch bài viết theo đề tài (outline) thu hút traffic, tương tác của người dùng.

Tham gia trực tiếp duyệt bài viết cho team CTV Content sau khi nắm rõ quy trình duyệt bài

Nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch từ khoá và xây dựng Content để có các content chất lượng và đảm bảo chiến lược SEO theo từng giai đoạn.

Nâng hạng từ khóa lên TOP và duy trì thứ hạng của từ khóa trên TOP ổn định.

Làm các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có quyết tâm và đam mê với SEO, Marketing, Thương mại điện tử,...

Có máy tính bàn hoặc laptop để phục vụ cho công việc.

Có khả năng làm việc nhóm.

Chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập và được đào tạo viết bài chuẩn SEO trên website.

Hỗ trợ XÁC NHẬN THỰC TẬP đối với các bạn sinh viên năm cuối.

Thực tập như làm thật, trải nghiệm thực tế như một thành viên bình thường.

Sẵn sàng được trao quyền để có được cơ hội phát triển nếu có năng lực và cam kết.

Toàn bộ phương pháp đều đã có quy trình, chắc chắn sẽ rút ngắn con đường trở thành chuyên gia SEO của bạn.

Được training về kỹ năng research từ khóa, tư duy lập kế hoạch viết bài chuẩn SEO theo từng giai đoạn và sử dụng các công cụ SEO Website liên quan.

Được cấp giấy CHỨNG NHẬN KINH NGHIỆM làm việc (giá trị tương đương 1 năm kinh nghiệm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.