Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58/17 Hà Huy Giáp, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể, bao gồm SEO On-page, Off-page, Technical SEO và Local SEO để tăng thứ hạng từ khóa, traffic và leads cho website.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, truyền thông, tạo dựng thương hiệu và tổ chức sự kiện (Google Ads, Facebook Ads, ...)
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong công việc
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Báo cáo hiệu quả hoạt động SEO cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan.
Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần hướng ngoại, giao tiếp trao đổi giữa các phòng ban liên tục để tăng hiệu quả công việc.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO và digital marketing.
Khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp tốt.
Am hiểu về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush...
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai chiến lược content marketing.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ là một lợi thế.
Đã từng chạy quảng cáo trên nền tảng Google Ads, Facebook Ads.....
Ưu tiên độ tuổi 9x.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ tết, thương lương tháng 13.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động Việt Nam & nhiều chế độ đãi ngộ khác của Công ty.
Quà tặng sinh nhật, lễ tết.
Được tham gia các hoạt động hằng năm của Công ty: Du Lịch/Team Work/ Tiệc....
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến & tăng lương theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58/17 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

