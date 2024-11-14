Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Digital Marketing

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hồ Chí Minh: 352

- 354

- 356 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM, Tân Bình

Tiến hành kiểm tra SEO toàn diện cho trang web để xác định những danh mục cần cải thiện. Cải thiện/đề xuất các cơ hội cải tiến trang web như đề xuất bổ sung nội dung, UI/UX và đề xuất liên kết nội bộ.
Xây dựng, lập kế hoạch và triển khai các chiến lược SEO cho website của công ty, nhằm tăng traffic, thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm Google.
Tối ưu SEO tổng thể bao gồm SEO On-page và Off-page dựa trên nền tảng phân tích SEO và thuật toán Google (Heading, Meta Tags, ALT images...)
Luôn cập nhật các xu hướng, chiến lược và thay đổi thuật toán SEO mới nhất của Google và các công cụ tìm kiếm khác.
Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả SEO qua các công cụ (Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,...) và báo cáo kết quả SEO cho cấp trên.
Tạo liên kết chất lượng (internal, external and backlink: forums, web 2.0, Social Book, Document Link, Google News, Guest Post, Textlink,...) để đẩy mạnh từ khoá và thương hiệu của công ty.
Theo dõi và đánh giá kết quả SEO của đối thủ, đưa ra giải pháp cạnh tranh hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban liên quan (content, IT, marketing,...) để triển khai và giám sát các chiến dịch SEO.

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực SEO, digital marketing.
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích và quản lý SEO (Google Analytics, Search Console, SEMrush, Ahrefs,...).
Kỹ năng nghiên cứu từ khóa, xây dựng liên kết và phát triển nội dung chuẩn SEO.
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu thực tế.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các phòng ban liên quan.
Cập nhật nhanh chóng các xu hướng mới về SEO và digital marketing.
Có khả năng quản trị website Wordpress và 1 số nền tảng web liên quan khác

1. Thu nhập thỏa đáng tùy theo năng lực + thưởng năm + thưởng khác.
2. Cơ hội tiếp cận công nghệ của Google, Facebook, các phần mềm hỗ trợ CRM, Email Marketing,...
3. Cơ hội được đào tạo, học tập các kĩ năng liên quan đến marketing online
4. Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định của luật lao động.
5. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước
6. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
7. Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức, được du lịch 2 lần/năm.
8. Chính sách Sinh nhật, kết hôn, sinh con,...
9. Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 352 - 354 - 356 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

