Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5B Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm và đối thủ. Cập nhật các xu hướng, insight người dùng, công cụ,... để tăng chất lượng quảng cáo.

Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing trên các nền tảng.

Quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông/ tiếp thị/ quảng cáo trên Website, Fanpage, Tiktok, Shopee, Zalo,...

Xây dựng nội dung, hình ảnh, video Marketing Online trên các kênh Social Media.

Phối hợp với các Team để đảm bảo nội dung, hình ảnh sản phẩm chính xác, hấp dẫn & tối ưu công cụ tìm kiếm trên các nền tảng.

Lên kế hoạch và thực thi Review sản phẩm với KOL/ KOC,...

Quản lý ngân sách, đo lường & tối ưu ROI thông qua các chiến dịch.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH Marketing hoặc khối ngành liên quan

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

Nắm bắt xu hướng, am hiểu ngành hàng và cập nhật công nghệ

Có kiến thức ngành dinh dưỡng, FMCG, Beauty & Health là điểm cộng

Chủ động, trách nhiệm, cầu tiến

Quyền Lợi

Hưởng lương, BHXH, nghỉ phép,... theo chế độ quy định.

Thưởng doanh số, thưởng năm theo tình hình kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện,...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển

