Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5B Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phân tích thông tin thị trường, sản phẩm và đối thủ. Cập nhật các xu hướng, insight người dùng, công cụ,... để tăng chất lượng quảng cáo.
Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, chiến lược Digital Marketing trên các nền tảng.
Quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông/ tiếp thị/ quảng cáo trên Website, Fanpage, Tiktok, Shopee, Zalo,...
Xây dựng nội dung, hình ảnh, video Marketing Online trên các kênh Social Media.
Phối hợp với các Team để đảm bảo nội dung, hình ảnh sản phẩm chính xác, hấp dẫn & tối ưu công cụ tìm kiếm trên các nền tảng.
Lên kế hoạch và thực thi Review sản phẩm với KOL/ KOC,...
Quản lý ngân sách, đo lường & tối ưu ROI thông qua các chiến dịch.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH Marketing hoặc khối ngành liên quan
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên
Nắm bắt xu hướng, am hiểu ngành hàng và cập nhật công nghệ
Có kiến thức ngành dinh dưỡng, FMCG, Beauty & Health là điểm cộng
Chủ động, trách nhiệm, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương, BHXH, nghỉ phép,... theo chế độ quy định.
Thưởng doanh số, thưởng năm theo tình hình kinh doanh.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện,...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

CÔNG TY CỔ PHẦN FORGANIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HD.1, Tầng trệt + lửng, Block Khối Đế A-B-C-D thuộc Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư, Số 5B đường Phổ Quang,Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

