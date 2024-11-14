Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 330 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược marketing của công ty

- Thiết kế ,chỉnh sửa hình ảnh để minh họa bài viết, cho video clip quay và dựng

- Chuyển bài viết thành visual content hoặc clip motion Graphic. Upload các sản phẩm lên kênh mạng xã hội.

- Dựng video theo kịch bản và kế hoạch truyền thông, sau khi được duyệt thì sẽ đưa lên các trang membership site, youtube, Facebook hoặc Zalo theo kế hoạch đã định

- Cập nhật và theo dõi phản hồi thông tin khách hàng từ các kênh Social Media.

- Phát triển kênh truyền thông media (tăng sub, tăng view...)

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Quản lý.

-Thời gian làm việc: 8h -17h từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 15 triệu

Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định Nhà nước và công ty

Thưởng lễ tết, hoạt động văn hóa nội bộ theo quy định công ty

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình để tạo cơ hội phát triển cho CBNV.

Môi trường GenZ trẻ trung, năng động, hòa đồng, được thể hiện mình và ghi nhận xứng đáng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin