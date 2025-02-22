Tuyển Biên tập viên bePOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Viết kịch bản video marketing, shorts video, quảng cáo sản phẩm, video viral, Facebook,tiktok, zalo OA

2. Tìm hiểu, nghiên cứu thị hiếu khách hàng; nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu trends, bắt trends.thu thập dữ liệu thị trường, khả năng tổng hợp và phân tích, dữ liệu.

3. Phối hợp cùng dựng phim để sản xuất các nội dung đăng lên các nền tảng

4. Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa clip; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các Video phụ trách.

5. Sáng tạo nội dung viết bài theo chủ đề và đăng tải lên các kênh online, fanpage, website,tiktok ,you tube bài viết chạy quảng cáo Facebook Ads.

6. Báo cáo công việc và lập kế hoạch công việc hàng ngày theo quy định.

7. Hỗ trợ nhóm công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc (nếu có).