Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Biên tập viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, biên tập nội dung, kịch bản cho video, chương trình mình phụ trách
- Thực hiện công việc MC video review, đánh giá, trải nghiệm, livestream sản phẩm....; đăng tải video và xây dựng tương tác trên các kênh thuộc hệ thống Công ty (Youtube, Tiktok,...)
- Phối hợp cùng team truyền thông để tạo ra video cuối cùng hoàn chỉnh
- Thực hiện báo cáo hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 22-28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, không lẫn giọng địa phương
- Có tư duy sáng tạo, khả năng viết kịch bản, ưu tiên đã làm qua ngành nội thất
- Biết cách dẫn dắt tự nhiên, duy trì tương tác với khán giả
- Hoạt động tích cực trên các nền tảng Social
- Tinh thần làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm
- Ưu tiên những bạn đang mong muốn hoặc có kinh nghiệm làm reviewer, youtuber, làm MC; yêu thích sự sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước
- Được cung cấp các phương tiện làm việc có liên quan
- Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.
- Tham gia Các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 đường Hoàng Công Chất, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-tap-vien-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job315357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thủy Sính
Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sính
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Trẻ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ NARCIS VIỆT NAM
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu VUIHOC.vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm