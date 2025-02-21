Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, biên tập nội dung, kịch bản cho video, chương trình mình phụ trách

- Thực hiện công việc MC video review, đánh giá, trải nghiệm, livestream sản phẩm....; đăng tải video và xây dựng tương tác trên các kênh thuộc hệ thống Công ty (Youtube, Tiktok,...)

- Phối hợp cùng team truyền thông để tạo ra video cuối cùng hoàn chỉnh

- Thực hiện báo cáo hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 22-28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, không lẫn giọng địa phương

- Có tư duy sáng tạo, khả năng viết kịch bản, ưu tiên đã làm qua ngành nội thất

- Biết cách dẫn dắt tự nhiên, duy trì tương tác với khán giả

- Hoạt động tích cực trên các nền tảng Social

- Tinh thần làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm

- Ưu tiên những bạn đang mong muốn hoặc có kinh nghiệm làm reviewer, youtuber, làm MC; yêu thích sự sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

- Được cung cấp các phương tiện làm việc có liên quan

- Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

- Tham gia Các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẢO LONG GLOBAL

